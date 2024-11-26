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İHA

Yurdun dört bir yanı soğuk havalara teslim olurken, birçok şehirde kar yağışı gözlemlendi.

Turizm kenti Antalya'da soğuk havalardan nasibini aldı.

Yağışlar sonrası Bey Dağları'nın bir kısmı beyaza bürünürken, kasım ayı ortalarında öğle saatleri 25 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı 10 derece birden düşerek 15 derece ölçüldü.

MONTLARI ÇIKARIP DENİZE GİRDİLER

Tatilciler ve kent sakinleri kışlık montlarını giydi, bazıları ise Konyaaltı Sahili'ne inip 22 derece ölçülen deniz suyu sıcaklığında denize girdi, kimileri de ayaklarını denize soktu.

"HER BÜNYE KALDIRMAZ"

Sahile gelenlerden Mehmet Baştürk, “Hava serin, deniz suyu sıcak. Denize girenler var, her bünye kaldırmaz. Alışkanlık meselesi. Biz de zaman geçirmek için burada oyun oynuyoruz, güzel havanın da tadını çıkarıyoruz” diye konuşurken, Mustafa Tatar da, havaların artık serinlediğini ancak gençlerin halen denize girebildiğini söyledi.