Antalya'da sağanak etkili oldu: Hava sıcaklığı 11 derece düştü Günlerdir sıcak havanın etkisi altından olan kentte sağanak yağışın ardından hava sıcaklığı 11 derece birden düşerken, serinlemek için sahillere inen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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AA

Yaz turizmi için önemli yerlerden biri olan Antalya'da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte sahiller dolmaya başladı.

Günlerdir süren sıcak havadan bunalan vatandaşlar soluğu denize girmekte buldu.

Kentte sağanak etkili oldu

Fakat kentte bugün 15 dakika etkili olan sağanak yağmur hava sıcaklığını 11 derece azalttı.

Yağışla sahildeki yoğunluk azaldı, yerli ve yabancı turistler daha korunaklı alanlara sığındı.

Yollar göle döndü

Cadde ve sokaklarda bir anda su birikintileri oluştu. Bir süre sonra ise kentte parçalı bulutlu hava hakim oldu.

Hava sıcaklığı 11 derece düştü

Meteoroloji yetkilileri, Antalya merkezde bugün en yüksek hava sıcaklığı olarak 37,5 derecenin görüldüğünü, rüzgarın güneye dönmesiyle sıcaklığın düştüğünü belirtti.

Hava sıcaklığının 27 dereceye düşmesiyle yağışın başladığını aktaran yetkililer, en son sıcaklığı 26,4 derece olarak ölçtüklerini bildirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)