Antalya'da sahur vakti otomobilin kapılarını açıp son ses müzikle mahalleliyi rahatsız etti

İHA

Yurdun dört bir yanında Ramazan coşkusu yaşanıyor.

Ülke genelinde huzur, sakinlik ve sevgi ortamları göze çarparken, Antalya'da durum farklıydı.

Serik ilçesinde Ramazan ayının manevi atmosferini bozan bir olay yaşandı.

SON SES MÜZİK AÇIP HERKESİ RAHATSIZ ETTİ

Serik'te sahur vaktine hazırlanan vatandaşlar, dinlenmek ve uykuya çekilmek için evlerinde huzurlu bir gece geçirmek isterken, bir sürücünün yüksek sesle müzik çalması ve aracının ön iki kapısını açarak sesi tüm mahalleye yayması, büyük rahatsızlığa neden oldu.

O ANLAR KAMERADA

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, olayın yaşandığı anlarda sürücünün aracın yanında bir süre durarak çevreye bir şeyler anlattığı, ardından araca bindiği görülüyor.

Mahalle sakinleri, rahatsız olduklarını dile getirerek polise şahıs hakkında şikayetçi oldu.