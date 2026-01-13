Muğla'da 'kedi canlı' lakaplı Mehmet 13'üncü kez sedyeye yattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Marmaris'te yaşayan 47 yaşındaki Mehmet Övet, Karaca Mahallesi mevkiinde 7 Ocak'ta doğa yürüyüşüne çıktı.

Yürüyüş sırasında zeminin kaygan olması nedeniyle dengesini kaybederek düşen Övet, yaralandı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Övet'in bacağında kırık tespit edildi.

Ameliyata alınan Övet'in tedavisinin ortopedi servisinde sürdüğü öğrenildi.

13'TEN FAZLA AMELİYATA GİRDİ

Mehmet Övet, hastanede yaptığı açıklamada, 7 yaşından bu yana başından irili ufaklı çok sayıda kaza geçtiğini söyledi.

Bugüne kadar yüksekten düşme, trafik kazası ve silahla yaralanma dahil 13'ten fazla tehlike atlattığını belirten Övet, bu olaylar nedeniyle yüzde 65 engelli kaldığını ifade etti.

Son yaşadığı olayı anlatan Övet, "Yürüyüş esnasında bastığım yer çamurlu ve kaygandı. Ayağım kayınca başımı taşa çarpmamak için hamle yaptım, o sırada bacağım kırıldı. Olduğum yere yığıldım." dedi.

"ANNEM 'SENİN YÜZÜNDEN HASTANENİN HER YERİNİ ÖĞRENDİM' DİYOR"

Yaşadıklarını "kader" olarak değerlendiren ve duruma alıştığını dile getiren Övet, şunları kaydetti:

Artık 'yazılmış' diyorum. Bu acıyı da yaşayacakmışım. Annem, 'Senin yüzünden hastanenin her yerini öğrendim' diyerek sitem ediyor. Yakınlarım da duruma şaşırıyor. Ameliyatım başarılı geçti, Ortopedi Uzmanı Oktay Hüsamettin Ak ve ekibine teşekkür ediyorum.

Övet'i hastanede ziyaret eden arkadaşı Ali Gündoğan da arkadaşının başına gelenlerin üzücü olduğunu belirterek, "13 kaza atlatmak gerçekten zor. Arkadaşımıza acil şifalar diliyoruz. Hastane yönetimi ve doktorlarımıza ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz." diye konuştu.