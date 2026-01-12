Kışın arabada yüksek sesle müzik dinlemeyin uyarısı: Bakın neye yol açıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kış aylarında kar, çamur ve buz gibi zorlu yol koşulları sürücüler için riski ciddi şekilde artırıyor.

Bu dönemlerde trafik güvenliği denildiğinde akla ilk olarak düşük hızda ilerlemek, ani frenlerden kaçınmak, güvenli takip mesafesini korumak ve virajlara kontrollü girmek gibi temel kurallar geliyor.

Ancak uzmanlara göre kışın güvenli sürüş yalnızca bu önlemlerle sınırlı değil.

Uzmanlar, araç içinde müzik sesinin yüksek olmasının sürüş güvenliği üzerinde sanılandan çok daha büyük bir etkisi olduğu söylüyor.

70 DESİBEL SONRASI RİSK ARTIYOR

Uzmanlar, özellikle soğuk havalarda yüksek sesle müzik dinlemenin, refleksleri olumsuz etkileyerek kazalara davetiye çıkarabileceği belirtiliyor.

Araştırmalara göre araç içinde müzik sesinin 70 desibel seviyesini aşması, sürücünün dikkatini azaltabiliyor ve reaksiyon hızını düşürebiliyor.

Bu durum yaz aylarında bile riskli görülürken, fren mesafelerinin uzadığı ve yol tutuşunun azaldığı kış koşullarında sonuçların çok daha ağır olabileceği vurgulanıyor.

YOLUN DURUMUNU ANLAMAYI ZORLAŞTIRIYOR

Uzmanlar, yüksek sesli müzik nedeniyle sürücülerin aracın “yol sesi”ni duyamadığını, bunun da özellikle gece sürüşlerinde tehlike oluşturduğunu belirtiyor.

Çünkü lastiklerin yolla temasından gelen sesler, yolun durumuna dair önemli ipuçları veriyor.

Örneğin; normal yuvarlanma sesi kuru zemine işaret ederken, daha düzensiz ve derin gürültüler ıslak kar veya sulu kar anlamına gelebiliyor. Neredeyse hiç ses duyulmaması ise gizli buzlanma (kara buz) ihtimalini artıran işaretler arasında gösteriliyor.

MOTOR SESİ DE SÜRÜCÜYE İPUCU VERİYOR

Kışın genellikle düşük devirde ve kontrollü sürüş önerilirken, sürücünün motor devrini duyabilmesi de önemli bir avantaj sağlıyor.

Böylece sürücüler, lastiklerin patinaj yapıp yapmadığını veya aracın tutuş kaybedip kaybetmediğini daha kolay fark edebiliyor. Bu da gözünü yoldan ayırıp sürekli göstergelere bakma ihtiyacını azaltıyor.

UZMANLARDAN “MÜZİĞİ KISIN” ÇAĞRISI

Güvenli sürüş için en basit önlemlerden birinin müzik sesini kısmak hatta bazı durumlarda tamamen kapatmak olduğu belirtiliyor.

Birçok sürücünün park ederken veya bilmediği bir adrese giderken müziği otomatik olarak kıstığına dikkat çeken uzmanlar, bunun beynin tek bir göreve odaklanmasını kolaylaştırdığını söylüyor.