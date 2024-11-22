Antalya'da sel felaketi: İstinat duvarı yıkılan okul sular altında kaldı

İHA

Antalya'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, hayatı adeta felç etti.

Şiddetli yağışın etkisiyle şehrin birçok noktasında su baskınları yaşandı.

Manavgat'ta ise, sağanak yağışla birlikte oluşan sel suları, drenajın tıkanması nedeniyle Dolbazlar İlköğretim Okulu bahçesinin istinat duvarını yıktı.

OKUL BAHÇESİNİ SU BASTI

Yıkılan duvarın etkisiyle içeri akan sular, okul bahçesini adeta nehire çevirdi.

Sel suları okul bahçesinde bulunan öğretmenlerin araçlarının sular altında kalmasına neden olurken korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

O ANLARI KAYDETTİLER

Bahçeyi kaplayan sel suları ve şiddetli yağmur altında bazı görevlilerin, daha fazla zarar görmemesi için araçlarının yerini değiştirmeleri sırasında yaşadığı zorluklar ve sel suları cep telefonlarıyla görüntülendi.

"ÖĞRENCİLERİMİZİ EVLERİNE GÖNDERDİK"

Olayların yaşanması sırasında okulda öğrenci bulunmamasının sevindirici olduğunu belirten bir yetkili “Velilerimiz yapılan uyarılar nedeniyle bugün çocuklarını okula göndermedi. Okula gelen 2 çocuğu da biz evlerine gönderdik. Okulda çocuklar olmadığı için okulun ana kapısı açıktı. Bu sayede sel suları okul bahçesine fazla zarar vermeden yolu aşıp karşıdaki boş araziye döküldü.” dedi.

Olayın ihbarı üzerine okula gelen ekiplerin çalışmaları sürüyor.