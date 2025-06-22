Antalya'da sınava son anda yetişen genci alkışladılar

Üniversite hayali kuran gençler, bugün bir kez daha okul sıralarına oturdu.

Sınavın ikinci oturumuna girmek isteyen adayların kimi saatler öncesinden alana gelirken, kimisi de son anda yetişti.

Bu manzaralardan biri de Antalya'da yaşandı.

ALKIŞLARLA BİNAYA GİRDİ

Eğitim Fakültesi'nde ise kapıların kapanma saatine son 1 dakika kala koşarak gelen bir erkek öğrenci aday giriş kapısında bekleyen öğrenci velilerinin alkışları eşliğinde saniyelerle sınava giriş yaptı.

Öğrencinin binaya girmesinden saniyeler sonra ise kapı kapandı.

Bazı veliler Kur'an-ı Kerim ve dualar okuyarak çocuklarının sınavdan çıkışını bekledi.

"BU SINAVIN DA İÇİNDEN GEÇECEKLER"

Kızını sınav merkezine getiren Resul Açıl, "Kızımı getirdim, psikoloji okumak istiyor. En büyük hayali, inşallah gönlüne göre olsun bütün öğrencilerin. Denemelerin içinden geçtiler, bu sınavın da içinden geçeceklerine inanıyorum. Bütün veliler burada, herkes çocukları için dua ediyor. Allah herkesin dualarını kabul etsin. Bekleyeceğiz sınavdan çıkana kadar" dedi.

"ENERJİMİZİ VERMEK İÇİN UZAKLAŞMADIK"

Oğlunu sınava getiren ve tüm gençlere başarılar dileyen Hatice Zorbas ise, "Oğlum sınava giriyor, çok çalıştı. İnşallah emeğinin karşılığını alır. Hedefi İstanbul İTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği inşallah kazanır. Enerjimizi vermek için çok uzaklaşmak istemedik. Bütün gençlere başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sınava giren adaylara 165 dakika süre tanınırken, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre YKS sonuçları 28 Temmuz 2025'te açıklanacak.