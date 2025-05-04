Antalya'nın Manavgat ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen, Manavgat Irmağı'nda 2 kişinin mahsur kaldığı ihbarı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi Kurtarma ekibi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar ile Merkez Jandarma Karakolu ekiplerini alarma geçirdi.

Manavgat Şelalesi'nin alt kısmında uyarılara rağmen sık sık mahsur kalma olaylarının yaşandığı bölgede mahsur kalan 2 kişi, itfaiyeye ait botla mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

MAHSUR KALAN ŞAHISLARIN NEŞELİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Botun ırmağa indirilmesi ve hazırlanması sırasında ırmakta mahsur kalan Mustafa Endelek ve Özkan Arslan'ın neşeli hareket ve sohbetleri dikkatlerden kaçmadı.

Ordu'dan Alanya'ya inşaatlarda çalışmaya geldiklerini belirten Mustafa Endelek, izin gününde arkadaşlarıyla Manavgat'a gezmeye geldiklerini söyledi.

"YÜZME BİLMEDİĞİM İÇİN KORKTUM"

Arkadaşlarıyla Manavgat Şelalesi'ni gezdikten sonra araçla ırmağın karşı kıyısına gittiklerini belirten Endelek şöyle konuştu:

Irmak kıyısına geldiğimizde mahsur kaldığım yerde masa kurup eğlenenler vardı. Biz de yürüyerek oraya gittik. Irmağın yükseldiğini fark etmedik. Arkadaşlarım kıyıya çıkarken ben yüzme bilmediğim için korktum ve çıkamadım. Özkan kıyıya çıkıp geriye benim yanıma döndü. Beni kıyıya çıkmaya ikna edemedi. Benim yakınlarımdan boğulanlar olmuştu. AFAD’ı aradık ve gelip bizi kurtardılar. Herkese teşekkür ediyorum.