Antalya'da tarihi yapıyı mangal yakıp tahrip ettiler

Her gün binlerce yerli yabancı turistleri ağırlayan Alanya Kalesi, vandalların hedefi haline geldi.

her yıl yüz binlerce turisti ağırlayan kalenin bulunduğu bölgede, sarp kayalıktaki patikadan yaklaşık 1 saat yürünerek ulaşımın sağlandığı yıkıntıda ayakta kalan kilise ve kubbesi yer alıyor.

Ziyarete kapalı olmasına rağmen zorlu patikadan Cilvarda Burnu ve tarihi kiliseye gelenlerin bıraktığı atıklar dikkati çekti.

TARİHİ YAPIYA ZARAR VERDİLER

Patikada çalılar arasında şişe kırıkları, cam ve plastik şişeler, yiyecek artıkları, poşet ve izmarit gibi çöpler gözlendi.

Patikadaki kayalıklara bazılarının boyayla sevgilisinin ismini yazıp kalp işareti yaptığı görüldü.

KİLİSENİN TAŞLARINI SÖKÜP MANGAL YAPTILAR

Denizden yaklaşık 35 metre yüksekte sarp kayalığa konumlu tarihi kilisenin içerisine girenlerin taşları söküp, ateş alanı hazırladığı ve mangal yapıp duvarlara zarar verdiği görüldü.

Duyarsız kişilerce kilise içerisinde ateş yakılması, kömür, odun atıkları ile poşet içerisinde çöpü bırakılması tepki çekti.