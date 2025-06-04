Antalya'da vatandaşlar sahillere akın etti
DHA

Yaz aylarının kendini iyiden iyiye hissettirdiği Antalya’da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başladı.

Kavurucu güneşin etkisiyle kent genelinde hayat adeta yavaşlarken, serinlemek isteyenler rotasını sahillere çevirdi.

SAHİLLER DOLDU

Kentte hava sıcaklığı 35 derece ölçülürken, hissedilen sıcaklık ise 38 dereceye kadar çıktı.

Deniz suyu sıcaklığının 23,4 derece, nem oranının ise yüzde 43 olduğu kentte sahillerde yoğunluk yaşandı.

KİMİ GÜNEŞLENDİ, KİMİ GÖLGEYE KAÇTI

Sıcaktan bunalanlar Akdeniz’in serin sularında yüzerek serinlemeyi tercih ederken, bazıları ise şezlonglarına uzanarak güneşlenmeyi seçti.

Kimileri ise gölgelik alanlarda dinlenerek sıcaktan korunmaya çalıştı. Sahildeki kafeteryalar, yürüyüş yolları ve plaj alanlarında kalabalık dikkat çekti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
ensonhaber icon
Büşra Yıldız
Muhabir