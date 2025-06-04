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Antalya'da vatandaşlar sahillere akın etti

Antalya'da vatandaşlar sahillere akın etti Antalya'da 38 dereceyi bulan kavurucu sıcaktan bunalanlar, serinlemek için Konyaaltı Sahili’ne akın etti. Kimileri güneşlendi, kimileri ise gölgelik alanlarda dinlenerek sıcaktan korunmaya çalıştı.