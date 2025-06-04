Antalya'da vatandaşlar sahillere akın etti

Yaz aylarının kendini iyiden iyiye hissettirdiği Antalya’da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başladı.
Kavurucu güneşin etkisiyle kent genelinde hayat adeta yavaşlarken, serinlemek isteyenler rotasını sahillere çevirdi.
SAHİLLER DOLDU
Kentte hava sıcaklığı 35 derece ölçülürken, hissedilen sıcaklık ise 38 dereceye kadar çıktı.
Deniz suyu sıcaklığının 23,4 derece, nem oranının ise yüzde 43 olduğu kentte sahillerde yoğunluk yaşandı.
KİMİ GÜNEŞLENDİ, KİMİ GÖLGEYE KAÇTI
Sıcaktan bunalanlar Akdeniz’in serin sularında yüzerek serinlemeyi tercih ederken, bazıları ise şezlonglarına uzanarak güneşlenmeyi seçti.
Kimileri ise gölgelik alanlarda dinlenerek sıcaktan korunmaya çalıştı. Sahildeki kafeteryalar, yürüyüş yolları ve plaj alanlarında kalabalık dikkat çekti
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