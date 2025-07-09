Antalya'da vatandaşlar yılan derisine yoğun talepte bulunuyor

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan yılanların derileri, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor...

Yasa dışı şekilde Türkiye'ye sokulan pitonların ve farklı yılan türlerinin bakım ve gözlemleri, Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda yapılıyor.

Parkta görevli veteriner hekim Oğulcan Demir, yılanlarda deri değişiminin ağız ve göğüs çevresinden kuyruk kısmına olacak şekilde ilerlediğini vurgulayarak, ''Bu süreç yılanın sağlıklı olduğunu gösterir. Ortalama 15-30 gün sürer." dedi.

''DOĞAL ORTAMLARINA UYGUN ŞEKİLDE KORUYORUZ''

Parkta 3 türde toplam 20 civarında yılan bulunduğunu belirten Demir, “Yaşlı olan yılanımız 25 yaşında, en genci ise 3 aylık. Yılanlar haftada bir besleniyor, sıcaklık ile nem düzeyini doğal ortamlarına uygun şekilde koruyoruz." dedi.

BAZI VATANDAŞLAR DERİYİ TALEP EDİYOR

Dikkat çekecek derecede yılan derisine talep olduğunu ifade eden Demir, “Bazı dermatologlar yılan derisinin sedef, egzama gibi cilt hastalıklarına iyi geldiğini savunuyor. Bazı vatandaşlar sürüngen evine ya da idari binaya gelerek deriyi talep ediyor. Ancak bizim böyle dağıtım politikamız yok. Yalnızca parkta sergileme amacıyla kullanıyoruz." diye konuştu.

''HEM İYİLİĞİN HEM KÖTÜLÜĞÜN SİMGESİ''

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Karadavut, Türk mitolojisinde yılanın sembolik anlamda önemli bir yeri olduğunu ifade ederek, “Yılan hem iyiliğin hem kötülüğün simgesi. Deri değiştirmesi onun yeniden doğuşunu, dolayısıyla ölümsüzlüğü temsil eder. Bu yönüyle insanlar yılan derisine doğrudan temas etmeden, onun 'gömleğini' kullanarak şifa aramıştır." dedi.

''HALK ARASINDA MERHEM HALİNE GETİRİLİRDİ''

Geçmiş zamanlarda yılan derisinin halk arasında tedavi amaçlı kullanıldığını söyleyen Prof. Dr. Karadavut, “Derisi toz haline getirilip draje veya merhem şeklinde uygulanırdı. Özellikle saç dökülmesi, sedef ve yaralarda fayda sağladığı düşünülüyordu. Yılan yağı da zeytinyağı ve kekik yağı gibi doğal ürünlerle karıştırılarak halk arasında merhem haline getirilirdi.

''HEM GELENEKSEL HEM MODERN TEDAVİ YÖNTEMLERİNDE YER BULUYOR''

Yılan zehri, yılan yağı ve derisi bugün hem geleneksel hem modern tedavi yöntemlerinde yer buluyor. Bu da yılanın mitolojik ve kültürel değerinin ticari bir ürüne evrilmesine neden oluyor. Bugün yılan yağı ürünlerine çok sık rastlayabiliyoruz. Bunun nedeni de bu." dedi.