Antalya'da yaralı karga, havadaki kargalar sayesinde bulundu

Antalya’nın Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi’nde kargaların sıra dışı davranışı, yaralı bir karganın bulunmasına vesile oldu. Mahalle sakinleri, alçaktan uçup yüksek sesle öten çok sayıda kargayı fark edince durumdan şüphelenerek çevreyi kontrol etti. Yapılan incelemede, yerde hareketsiz yatan yaralı bir karga bulundu.

TEDAVİ EDİLDİ, DOĞAYA SALINACAK

Durum, Serik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, kargayı alarak tedavi için veteriner kliniğine götürdü. Sağlığına kavuşmasının ardından tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.

"ATMACAYA KARŞI ARKADAŞLARINI KORUDULAR"

Olayın tanıklarından Ahmet Seçim, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

Mesire alanındaydık. Bir kuşun yere düştüğünü, ardından yüzlerce karganın o noktaya toplandığını gördük. Gittiğimizde bir karganın yerde çırpındığını ve kısa süre içinde can verdiğini fark ettik. Etrafta bir atmacanın dolaştığını da görünce, saldırının ondan kaynaklandığını düşündük. Kargalar adeta arkadaşlarını korumaya çalışıyordu. Bu sahne, doğadaki dayanışmanın ne kadar güçlü olduğunu gösterdi.

Vatandaşlar tarafından sergilenen bu duyarlılık, hem doğaya hem de hayvanlara karşı empati ve sorumluluğun güzel bir örneği oldu.