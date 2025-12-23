Engelleri mavi derinliklerde aştı: Özgür Akçı Kızıldeniz’e daldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Su altı belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan ve ekibiyle Kızıldeniz’de dalış gerçekleştiren Özgür Akçı, bölgenin renkli su altı yaşamını yakından deneyimledi.

Dalış sırasında vatozlar, anemon balıkları ve mercan resifleri, doğal ortamlarında görüntülendi. Kızıldeniz’in simgeleri arasında yer alan vatozların sakin hareketleri, çekimlere görsel bir zenginlik kattı.

SALEM EXPRES BATIĞINDA DUYGUSAL ANLAR

Dalışın önemli duraklarından biri ise 1991 yılında Kızıldeniz’de batan ve çok sayıda insanın hayatını kaybettiği Salem Express yolcu gemisi batığı oldu.

Tarihi ve dramatik geçmişiyle bilinen batık, Tahsin Ceylan ve ekibi tarafından farklı açılardan kayıt altına alındı.

"DALIŞ HAYATIMDA YENİ SAYFA AÇTI

Yaklaşık 20 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu bir ayağını kaybeden Özgür Akçı, dalışla tanışmasının hayatında bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

15 yılı aşkın süredir dalış yaptığını belirten Akçı, dalış sayesinde hayata bakışının değiştiğini dile getirdi.

"DERİNLERDE KENDİMİ TAMAMEN ÖZGÜR HİSSEDİYORUM"

Akçı, suyun altında engellerini unuttuğunu vurgulayarak, dalışın kendisi için özgürlük anlamına geldiğini ifade etti.

Balıklarla yüzmenin ve mercanların arasında dolaşmanın verdiği heyecanın kelimelerle anlatılamayacağını söyleyen Akçı, engelli bireylerin mutlaka dalışla tanışması gerektiğini belirtti.

TAHSİN CEYLAN: "MAVİ SULAR, ÖZGÜRLÜĞÜN ADRESİ"

Su altı belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan ise dalışın engel tanımadığını vurguladı.

Suyun altında herkesin eşit olduğunu ifade eden Ceylan, mavi derinliklerin Özgür Akçı için bir özgürlük alanı olmasını dilediklerini söyledi.

Ceylan, su altı görüntüleme çalışmalarına katkı sunan su altı fotoğrafçısı Taner Şahakalkan’a ve ScubaBay ekibine de desteklerinden dolayı teşekkür etti.