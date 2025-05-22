Antalya'nın 5 falez plajına Mavi Bayrak

AA

Antalya'nın koylarının dışında da falezlerden de denize girme imkanı var.

Falezlerin denizle birleştiği alanlara kadar kurulan merdiven ve asansörlerle ulaşılan plajlar dolup taşıyor.

Merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) 2025 değerlendirme sonuçlarını açıkladı.

Türkiye en fazla mavi bayraklı plaj sayısına sahip üçüncü ülke olurken, tekneler ile dışarıdan da görülebilen plajların beşinin mavi bayrak aldığı bilgisi paylaşıldı.

EN FAZLA MAVİ BAYRAK ANTALYA'DA

Türkiye, mavi bayraklı 577 plajı, 29 marinası, 8 bireysel yatı ve 18 turizm teknesiyle dünya sıralamasında üçüncü sırada yer alırken, "turizmin başkenti" Antalya ise Türkiye'nin Mavi Bayrak şampiyonu oldu.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen programla Antalya'da bu yıl 233 plaj, 6 marina, 1 yat ve 13 turizm teknesinde Mavi Bayrak dalgalanacak.

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PLAJLARIN ÖZELLİKLERİ

Erdal İnönü Kent Parkı Falez Plajı'nın 126 metrekarelik güneşlenme alanı bulunuyor.

Adalya Vakfı Engelsiz Kafe işletmesinin hemen alt tarafında bulunan Mobil Falez Plajı ise ahşap platformla oluşturulan 175 metrekarelik güneşlenme alanına sahip.

Asansörle inme imkanı bulunan, şezlong, şemsiye ve büfe hizmeti sunulan İnciraltı Falez Plajı ise 625 metrekarelik ahşap platform üzerine kurulu.

500 metrekarelik güneşlenme alanı bulunan Erenkuş Falez Plajı ise ilk mavi bayrağını 2018'de aldı.

Plaj, denizin temizliği kadar çevre yönetimi ve misafirlerine sunduğu hizmetlerle mavi bayrağını devam eden yıllarda da korudu.

Mavi bayraklı Konserve Koyu Plajı 1.800 metrekarelik ahşap platformuyla en büyük plaj konumunda.