Bursa'da bayramın ilk gününde AVM'lerde yoğunluk oluştu

11 ayın sultanı Ramazan geride kaldı.
Türkiye, Ramazan Bayramı'nın ilk gününün heyecanını yaşadı.
Bayram çoşkusunun yaşandığı illerden biri de Bursa oldu.
AVM'LERE KOŞTULAR
Kentte bayramın ilk gününde hava şartlarının yağışlı olması nedeniyle park ve açık alanlar yerine alışveriş merkezleri dolup taştı.
AVM'lerde bulunan oyun parklarında uzun kuyruklar oluşurken, çocukların bayram harçlıklarıyla oyun alanlarına yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.
YOĞUNLUK OLUŞTU
Öte yandan yemek katlarında da ciddi bir yoğunluk yaşandı.
Aileleriyle birlikte bayram yemeğini dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar nedeniyle restoranlarda boş masa bulmakta zaman zaman zorluk yaşandı.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Özellikle fast food ve kafe bölümlerinde doluluk oranının gün boyu yüksek olduğu dikkat çekti.