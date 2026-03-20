Iğdır'daki Gökkuşağı Tepeleri'nde karın erimesi ile beraber renkli görüntüler ortaya çıktı

Iğdır'a bahar geldi...

Doğu Anadolu’nun gizli mücevheri kentte, kış boyunca beyaz bir çarşafın altında dinlenen Gökkuşağı Tepeleri, baharın gelişiyle birlikte adeta küllerinden doğuyor.

Karların hızla erimesiyle gün yüzüne çıkan toprak, sunduğu renk cümbüşüyle izleyenleri büyülemeye başladı.

BEYAZ ÖRTÜNÜN YERİNİ BİNBİR TON ALDI

Kış mevsiminin sert geçtiği bölgede, düşük rakımlı alanlarda baharın ılık nefesi hissedilmeye başlandı.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, aylardır kar altında saklı kalan jeolojik mucize yeniden canlandı.

Tepelerin karakteristik yapısı olan kırmızı, kahverengi ve yeşil tonları, eriyen kar sularının yarattığı nemle birlikte her zamankinden daha canlı bir görünüme kavuştu.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Drone kameralarına yansıyan görüntülerde; bir yanda hala zirvelerde direnen kar beyazı, diğer yanda ise toprağın bereketini simgeleyen canlı bahar renkleri iç içe geçiyor.

Sadece Iğdır’ın değil, Türkiye’nin en özgün doğal miraslarından biri olan bu tepeler, şimdiden fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için eşsiz bir rotaya dönüşmüş durumda.