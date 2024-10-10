DHA

Gazipaşa'nın Koru Mahallesi'ndeki plajda doğal yollarla oluşan ve 'Yalıtaşı' adı verilen doğal havuzlar, ilgi odağı oldu.

Doğal havuzları ziyaret edenler, temiz ve berrak suda yüzüp, serinleme şansı da buluyor.

Arkadaşlarıyla doğal havuzlara yüzmeye gelen Arda Kara, "Hafta sonunu değerlendirmek için geldik. Her hafta geliyoruz. Burada doğal atlama yerleri var. Deniz çok güzel ve temiz. Herkese gelmelerini tavsiye ederim" dedi.

"GERÇEKTEN DOĞA BİR HARİKA"

Hafta sonunu doğal havuzlarda yüzerek değerlendiren Fethiye Karahasanoğlu Kıraç, "Ankara'dan Gazipaşa'ya bu doğal havuzları görmek için geldik. Gerçekten doğa harikası. Çok beğendik. Herkesin gelip, burada yüzmenin tadını çıkarmasını tavsiye ederim. Görüldüğü gibi doğa harikası bir yer" diye konuştu.