Antalya'nın Olimpos safranı biyokaçakçıların hedefinde

İHA

Türkiye, endemik bitki türü bakımından oldukça çeşitli bir coğrafyaya sahip.

Antalya'nın Beydağları Sahil Milli Parkı'nda yetişen Olimpos safranı da bu endemik bitki türlerinden biri.

Kentte endemik bir tür olarak yetişen Olimpos safranı, biyokaçakçılar tarafından hedef alınıyor.

AÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği (ANTOK) Başkanı Prof. Dr. Gökhan Deniz, bitkinin yalnızca Olimpos Beydağları Milli Parkı'nda yetiştiğini belirterek korunması gerektiğini vurguladı.

KOPARMANIN CEZASI 557 BİN TL

Prof. Dr. Gökhan Deniz, Olimpos safranının dünya üzerinde sadece Beydağları Sahil Milli Parkı'nda görülen çok lokal bir tür olduğunu ve koparmanın cezasının ise 557 bin 212 TL olduğunu bildirildi.

KAÇAKÇILARIN HEDEFİNDE

Toprak altında yumrulu rizomu bulunan bu endemik bitkinin, sonbahar döneminde çiçek açtığını ve ilkbaharda meyve verdiğini söyleyen Deniz, "Bu bitki, gösterişli çiçekleri nedeniyle kaçakçılar tarafından hedef alınıyor. Olimpos safranı, biyokaçakçılar tarafından topraktan sökülerek yurt dışındaki koleksiyonerlere satılıyor." dedi.

İZİNSİZ TOPLANMASI YASAK

Deniz, endemik türlerin korunması gerektiğini belirterek, Olimpos safranının da biyokaçakçılar için önemli hedef olduğunu söyledi.

Türkiye'de yalnızca belirli hassas ekosistemlerde yetişebilen bitkilerin doğadan izinsiz toplanmasının yasalarla engellendiğini ifade eden Deniz, biyokaçakçılığın önlenmesi için çalışmalar yapıldığını kaydetti.

"BELİRLİ İKLİM VE TOPOGRAFYADA VARLIĞINI SÜRDÜRÜYOR"

Prof. Dr. Deniz, "Biz doğaseverler olarak bu türleri farklı ortamlarda yetiştirmek istesek bile, ekolojik koşullar nedeniyle bu mümkün olmuyor. Olimpos safranı da sadece belirli iklim ve topografya şartlarında varlığını sürdürebiliyor. Fakat biyokaçakçılıkta bu bitki türü, önemli bir hedef haline gelmiş durumda." diye konuştu.

"TEHDİT DEVAM EDİYOR"

Biyokaçakçılık yapan kişilerin, Olimpos safranını yurt dışındaki çiçek koleksiyonerlerine sattığını belirten Deniz, "Geçmişte bir tane yumrunun 20 sterline yani yaklaşık 900 TL'ye satıldığını biliyoruz. Şu anda bu kaçakçılık büyük ölçüde durduruldu ancak tehdit hala devam ediyor." dedi.

"DOĞADAN ALINMASI EKOSİSTEME ZARAR VERİYOR"

Biyokaçakçılığın önlenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve milli park yetkililerinin çalışmalar yürüttüğünü belirten Prof. Dr. Deniz, "Bu türlerin doğadan alınarak ticarete konu edilmesi ekosisteme büyük zarar veriyor. Genetik mirasımızı korumak için hepimizin bilinçli olması gerekiyor." diye konuştu.