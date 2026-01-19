Balıkçıların buzluk sırrı: Hamsiyi böyle saklayın...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Karadeniz mutfağının vazgeçilmezi hamsi, sezonu kısa ama lezzeti yıl boyu özlenen bir balık.

Ancak taze hamsiyi her zaman bulmak mümkün olmadığı için doğru saklama yöntemleri merak ediliyor.

Son dönemde balıkçılar ve ev hanımları arasında yaygınlaşan pet şişede saklama yöntemi, hem pratik olması hem de balığın tazeliğini uzun süre korumasıyla dikkat çekiyor.

Doğru şekilde uygulandığında hamsinin kokusunu, dokusunu ve lezzetini neredeyse ilk günkü gibi muhafaza edebilirsiniz.

PET ŞİŞEDE HAMSİ SAKLAMA YÖNTEMİ

Öncelikle hamsileri güzelce ayıklayıp yıkayın ve fazla suyunu süzdürün.

Ardından pet şişenin içine hamsileri sıkı fakat ezilmeden şişenin içine yerleştirin.

Hava almayacak şekilde doldurulan şişe, kapağı kapatıldıktan sonra doğrudan buzluğa konuluyor.

Hava ile teması kesilen hamsi, bu sayede buzluk yanığı olmadan ve koku yaymadan saklanabiliyor.