Antep fıstığı kabuklarını çöpe değil saksıya atın, haşere derdinden kurtulun...

Geleneksel lezzetlerin baş tacı, atıştırmalıkların yıldızı olan Antep fıstığı, yıllardır sadece içindeki yeşil cevheriyle değil, faydalarıyla da damakları ve gönülleri fethediyor.

Ancak bu leziz kuruyemişin göz ardı edilen bir yönü daha var: Kabuğu! Evet, çoğu zaman düşünmeden çöpe attığımız o sert, kahverengi kabuklar, aslında bitki bakımında adeta doğal bir sihirli değnek gibi etkili olabilir.

Son dönemde sosyal medyada doğaseverler ve evde bitki yetiştirenler arasında hızla yayılan bu doğal yöntem, hem çevreci hem ekonomik oluşuyla dikkat çekiyor. Siz de Antep fıstığı yerken kabuklarına çöpe atmak yerine saksı diplerine koyun o etkilerden yararlanın…

TOPRAĞIN NEFES ALMASINI SAĞLIYOR

Uzmanlara göre Antep fıstığı kabukları toprağa karıştırıldığında hava akışını artırarak köklerin daha sağlıklı gelişmesine olanak tanıyor. Aynı zamanda nemi uzun süre muhafaza etme özelliği sayesinde sık sulama ihtiyacını azaltıyor. Bu da hem evde hem bahçede bitki yetiştirenler için önemli bir avantaj.

Ayrıca, kabukların çevresinde oluşan doğal bariyer, saksı bitkilerinin toprağını sinek, mantar ve bazı zararlılardan koruyabiliyor. Çürümeyen ve küf yapmayan yapısıyla da bitkilere zarar vermeden uzun süre etkisini sürdürüyor.