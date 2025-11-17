Arabadaki bu bölge klozetten bile daha kirli! Uzmanlar uyardı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Araç içi hijyen konusunda sürücülere dikkat çekici bir uyarı geldi.

Carfume bünyesinde görev yapan araç bakım uzmanı Katie Newman, sürücülerin çoğunun otomobillerini temizlerken yaptığı yaygın hatalara dikkat çekerek, bu hataların araç içindeki bakteri yükünü ciddi şekilde artırdığını belirtti.

Newman’a göre birçok kişi aracının temiz olduğunu düşünse de, aslında rutin olarak dokunulan yüzeylerde hijyen seviyesi sanıldığından çok daha kötü.

Özellikle bu bölge, bir klozetten bile daha fazla bakteri barındırıyor.

KLOZET KAPAKLARINDAN DAHA KİRLİ

Yapılan araştırmalar, ortalama bir araç direksiyonunun umumi bir klozet kapağından bile daha fazla mikrop barındırabileceğini ortaya koyuyor.

E. coli ve Staphylococcus gibi çeşitli bakteri türlerinin direksiyon yüzeyinde tespit edilmesi, sürücüler için hijyen konusunu yeniden gündeme getirdi.

Uzmanlar, dışarıdan taşınan mikropların direksiyon üzerinden kolayca yayılabildiğini belirterek, sürücülere araçlarında küçük bir el dezenfektanı bulundurmalarını öneriyor.

Arabaya her binildiğinde bir miktar dezenfektan kullanmanın, direksiyon simidiyle temas edilmeden önce dış ortamdan gelen bakterilerin büyük kısmını ortadan kaldırdığı vurgulanıyor.