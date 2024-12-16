Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Ardahan'da kar yağışı, günlerdir etkisini sürdürüyor.

Kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuk ise hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışının durduğu bölgede gece eksi 26 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi en soğuk bölge oldu.

Termometreler Ardahan'da sıfırın altında 23, Çıldır'da 20, Posof'ta 17,1, Damal'da 20,8 ve Hanak'ta 22,1 dereceyi gösterdi.

"MEMLEKETİMİZ GERÇEKTEN ÇOK SOĞUK"

Dondurucu soğuklar nedeniyle birçok araç camlarının tamamen buzla kaplandığını söyleyen İsmail Günal, "Soğuk havanın etkisiyle araç camları tamamen buz tuttu. Hava sıcaklığı şu anda eksi 19 derece. Memleketimiz gerçekten çok soğuk.

Dondurucu soğuklara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar olumsuz etkilendi. Birçok araç dondurucu soğuklar nedeniyle çalışmadı" dedi.