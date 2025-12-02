Ardahan'da kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu

- Ardahan'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
- Vatandaşlar bu anları cep telefonları ile kayıt altına alırken, belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.
- Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı ve kar yağışının devam edebileceğini belirtti.
Ardahan'da parklar, tarihi yapılar ve ana caddelerde oluşan beyaz örtü, kente farklı bir güzellik kattı.
Vatandaşlar bu eşsiz anları cep telefonlarıyla görüntüleyerek ölümsüzleştirdi.
Belediye ekipleri, kar yağışının ardından olumsuzluk yaşanmaması için sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalarını sürdürdü.
SÜRÜCÜLERE UYARILAR
Ana arterlerde ve yaya yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ederken yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
KAPANAN YOLLAR AÇILIYOR
Bazı yüksek kesimlerde kar kalınlığının artmasıyla birlikte ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanırken, ekiplerin müdahalesi sayesinde yollar kısa sürede ulaşıma açıldı.
Yetkililer, kar yağışının aralıklarla devam edebileceğini belirterek vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısında bulundu.