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AA

Türkiye, 2025 yılını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde “Aile Yılı” olarak kutluyor.

Bu anlamlı karar ülkenin dört bir yanında da yankı buluyor.

Aile değerlerini güçlendirmek ve toplumsal dayanışmayı artırmak amacıyla başlatılan bu özel yıl, vatandaşlar tarafından yaratıcı ve içten girişimlerle destekleniyor.

TARLASINA TRAKTÖRLE AİLE YILI YAZDI

Ardahan’ın Yalnızçam köyünde yaşayan çiftçi Fatih Doğruyol, bu kapsamda dikkat çeken bir eyleme imza attı.

Ardahanlı çiftçi Fatih Doğruyol, traktörüyle tarlasına "Aile Yılı" yazdı.

Ekime hazır tarlasına traktörüyle, "Aile Yılı" yazan çiftçi Doğruyol'u, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Çetinkaya ve kurumun Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Bekir Tancı ziyaret etti.

"GÜÇLÜ AİLE, GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN FARKINDALIĞI ARTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Çetinkaya burada yaptığı konuşmada, Doğruyol'un örnek bir uygulama yaptığını belirterek, "Güçlü aile, güçlü Türkiye yolunda farkındalık yaratan bir çalışma yapmış. Kendisine teşekkür ediyoruz. Güçlü aile, güçlü Türkiye yolunda farkındalıklarımızı arttırarak devam edeceğiz." dedi.

Çiftçi Fatih Doğruyol da "Aile Yılı"na dikkati çekmek istediğini anlatarak, "Ailemizin geleceğini topraktan temin ettiğimiz ve bu yıl da 'Aile Yılı' olduğu için farkındalık yaratmak amacıyla kendi tarlamda 'Aile Yılı' yazdım. Aile Yılı'mız kutlu olsun." diye konuştu.