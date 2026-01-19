1 dakikanızı ayırın, buzlanmadan kurtarın...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kış aylarında araç kullanan herkesin ortak derdi aynı: Buzla kaplanmış bir ön cam.

Ülkemizde etkili olan kar yağışı, sürücüleri donmuş araç camları ile karşılaştırabiliyor.

Üstelik yanlış yöntemler camın çatlamasına ya da çizilmesine bile neden olabiliyor.

Oysa doğru uygulamalarla bu sorun daha ortaya çıkmadan önlenebiliyor.

Önceden alınacak birkaç basit önlem sayesinde sabah aracınıza bindiğinizde camın neredeyse hiç buz tutmadığını görmek mümkün.

ARACIN BUZLANMAMASI İÇİN:

Akşam aracınızı park ettikten sonra 3 ölçek sirke ve 1 ölçek sudan oluşan karışımı bir sprey şişesiyle ön cama sıkabilirsiniz.

Alternatif olarak ön cama karton, battaniye ya da özel cam örtüsü sermek de oldukça etkili bir yöntemdir.

Ayrıca camın temiz olması, aracı rüzgar almayan bir noktaya park etmek ve silecekleri kaldırmak buzlanmayı ciddi şekilde azaltır.

Kaynar su dökmekten ve sert cisimlerle kazımaktan ise mutlaka kaçınılmalıdır.