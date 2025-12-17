Artık bir kış turizmi klasiği: Çıldır Gölü sezonu açtı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Doğu Anadolu'nun en etkileyici doğa harikalarından biri olan Çıldır Gölü, dondurucu soğukların etkisiyle buz tuttu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 16 derecelere kadar düşmesiyle birlikte göl yüzeyindeki buz kalınlığı güvenli seviyeye ulaştı.

Sezonun açılışını kutlayan kızakçılar ve misafirler, gölün üzerinde davul zurna eşliğinde halaylar çekerek kış mevsimine "merhaba" dedi.

AÇILIŞI YAPTILAR

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyündeki Yunus'un yerine gelen misafirler, burada aşıkların hoş geldiniz deyişiyle karşılandı.

Daha sonra buz üzerine çıkan misafirler, atlı kızaklarla gezdi, müzik eşliğinde halay tutarak oynadı. Gölün yüzeyini kaplayan yaklaşık 20 santimetrelik buz tabakası, üzerine çıkan ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunuyor.

Atlı kızak sahipleri, süsledikleri atlarıyla birlikte gölün aynamsı yüzeyinde ilk turlarını attı. Açılışta çekilen halaylar, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekti.

"İLK BAŞTA ÇOK KORKTUM"

Kars'a İzmir'den gelen vatandaş buz üzerinde çok korktuğunu söyleyerek, "İlk başta tabii çok endişeliydim, korkuyordum kırılacak diye, fakat gayet iyi, buz üzerinde olmak bir anda korkutucu da olsa çok güzel bir duygu, eğlenceli." dedi.

Göl üzerinde misafirleri kızaklarla gezdiren kızakçı Bünyamin Aslan, sezonu açtıklarını belirtti.

MARTA KADAR SEZON DEVEM EDECEK

Aslan, "Çıldır gölü buz tuttu. 15-20 santim aralığında buz kalınlığımız var. Atlarımızı çıkardık, atlı kızaklarla gezinti yapıyoruz. Kar motorlarımız, atlı kızaklarımız hepsi gölün üzerinde gelen misafirlerimizi mart ayına kadar ağırlamaya çalışacağız." diye konuştu.

Öte yandan Kars Çıldır Gölü'ne gelen yerli ve yabancı turistler, sadece atlı kızak keyfi yapmakla kalmıyor, aynı zamanda buzun kırılmasıyla yapılan sarıbalık avını izliyor, göl kenarındaki tesislerde taze tutulmuş sazan balığının tadına bakıyor.

Kış boyunca binlerce ziyaretçisini ağırlayan göl, aynı zamanda Doğu Ekspresi rotasının da en önemli duraklarından biri olmayı sürdürüyor.