İzmir'de mide bulandıran görüntü: Börek tezgahında fare

Çöp dağları, Körfez'deki kirlilik kaynaklı balık ölümleri, kötü koku ve her yağmurda göle dönen caddeleri ile gündemden düşmeyen İzmir'de, beklenen oldu.

Pislik içindeki sokaklar farelere yuva olurken Buca'da durum, insan sağlığını etkileyecek boyuta ulaştı.

BÖREK TEZGAHINDA FARE

Buca ilçesi Şirinyer semtindeki bir börekçinin önünden geçen vatandaşlar, tezgahtaki ürünlerin bulunduğu cam vitrinde bir farenin dolaştığını fark etti.

Börek tepsilerinin arasında rahat tavırlarla gezen fareyi cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşlar, hijyen skandalını gözler önüne serdi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler mide bulandırdı.

"TÜM ÜRÜNLERİ ÇÖPE ATTIK"

Görüntülerin tepki çekmesi üzerine işletme yetkilileri, olayın ardından mekanın ilaçlandığını savundu.

Tedbir amaçlı olarak içeride bulunan tüm unlu mamullerin ve malzemelerin imha edilerek çöpe atıldığını iddia eden işletme, gerekli hijyen çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Görüntüleri ihbar kabul eden Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde söz konusu börekçiye baskın düzenledi.

Yapılan denetimlerde hijyen kurallarına aykırılıklar tespit edilirken, halk sağlığını tehlikeye atan işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

Belediye ekipleri, iş yerini mühürleyerek ticari faaliyetten menetti.