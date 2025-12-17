Gaziantep'te su dönüşümü yapan park: Fatma Şahin tanıttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, birçok alanda yenilikçi ve öncü projelerle yerel yönetimler arasından sıyrılarak farklı bir konuma yerleşiyor.

Gerek şehir yaşamında kaliteyi artıran uygulamalar gerek insana dokunan projelerle dikkat çeken Gaziantep, çağın yadsınamaz gerçeği küresel ısınma ve buna bağlı kuraklığa karşı da etkili bir mücadele veriyor.

Bu kapsamda hayata geçirilen yeni bir proje, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından tanıtıldı.

YAĞMUR SUYU EMİLEREK DEPOLANIYOR

Kuzeyşehir’deki 23 Nisan Parkı, tamamen su dönüşümünü sağlayacak şekilde tasarlandı.

Zemine uygulanan özel malzeme sayesinde yağan yağmur emiliyor ve depolama alanında toplanarak tekrar kullanıma sunuluyor.

Bu örnek uygulamayı tanıtan Şahin, sistemin nasıl işlediğine ilişkin videoyu da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

MEVCUT PARKLARA DA UYGULANACAK

Yaplaşılan videoda şu ifadelere yer verildi: