Gaziantep'te su dönüşümü yapan park: Fatma Şahin tanıttı

- Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kuzeyşehir'deki 23 Nisan Parkı'nda su dönüşümünü sağlayan özel tasarımı tanıttı.
- Bu tasarım, yağmur suyunu emerek depolama alanına gönderiyor ve yeniden kullanım sağlıyor.
- Şahin, sistemin işleyişine dair videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, birçok alanda yenilikçi ve öncü projelerle yerel yönetimler arasından sıyrılarak farklı bir konuma yerleşiyor.
Gerek şehir yaşamında kaliteyi artıran uygulamalar gerek insana dokunan projelerle dikkat çeken Gaziantep, çağın yadsınamaz gerçeği küresel ısınma ve buna bağlı kuraklığa karşı da etkili bir mücadele veriyor.
Bu kapsamda hayata geçirilen yeni bir proje, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından tanıtıldı.
YAĞMUR SUYU EMİLEREK DEPOLANIYOR
Kuzeyşehir’deki 23 Nisan Parkı, tamamen su dönüşümünü sağlayacak şekilde tasarlandı.
Zemine uygulanan özel malzeme sayesinde yağan yağmur emiliyor ve depolama alanında toplanarak tekrar kullanıma sunuluyor.
Bu örnek uygulamayı tanıtan Şahin, sistemin nasıl işlediğine ilişkin videoyu da sosyal medya hesaplarından paylaştı.
MEVCUT PARKLARA DA UYGULANACAK
Yaplaşılan videoda şu ifadelere yer verildi:
Kuzeyşehir’deki 23 Nisan Parkımızı yağmur suyunu ve şebeke suyunu depolayıp yeniden kullanabilen bir su dönüşüm sistemiyle tasarlamıştık.
Böylece aynı suyu defalarca değerlendiren, iklim koşullarına uyumlu bir altyapı kurduk. Bu sistemi, az su gerektiren kurakçıl bitkilerle destekledik.
Yeni parklarımızda bu yaklaşımı standart hale getirirken, mevcut parklarımızda da hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.