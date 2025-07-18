Artvin kaybolan 30 küçükbaş hayvanı bulmak için drone ile arama yapıldı

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Yüncüler Köyü Lantat mezrasında M.A. isimli vatandaş, kendisine ait 30 küçükbaş hayvanın kaybolduğunu ve 2 gündür yaptığı aramalardan sonuç alamadığını belirterek Yusufeli İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan yardım istedi.

DRONE İLE BULUNDU

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgeye bir asayiş timi ile birlikte drone ekibi sevk etti.

Drone ile yapılan arama çalışmaları sonucunda kayıp hayvanlar, yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Çevreli Köyü mezrasında bulunurken, hayvanlar sahibine teslim edildi.