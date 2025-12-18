Fırın tepsilerindeki yanıklar böyle çıkıyor! Tuz serpip fırına koyun...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mutfakta sık kullanılan fırın tepsileri, zamanla yağ kalıntıları ve yanmış yemek artıkları nedeniyle temizlenmesi zor bir hal alabiliyor.

Bu birikintiler sadece estetik açıdan sorun yaratmakla kalmıyor, hijyen açısından da risk oluşturuyor.

Ancak evde bulunan basit malzemelerle uygulanabilecek pratik temizlik yöntemleri sayesinde, yıpranmış görünen fırın tepsilerini kısa sürede eski parlaklığına kavuşturabilirsiniz.

Doğru uygulamalarla hem zahmetli temizlikten kurtulabilir hem de mutfağınızda hijyen sağlayabilirsiniz.

TUZLA TEMİZLİK YÖNTEMİ

Mutfakta sıkça kullanılan sofra tuzu bu tür kirlerin temizlenmesinde etkili olabiliyor.

Temizlik için öncelikle tamamen soğumuş fırın tepsisinin üzeri, kirli alanlar kapanacak şekilde bol miktarda tuzla kaplanıyor.

Ardından tepsi, düşük ısıda ayarlanan fırında yaklaşık 30 ila 60 dakika bekletiliyor.

Tuzun renginin koyulaşmasıyla birlikte kalıntılar da çözülüyor. İşlem tamamlandıktan sonra tepsi soğumaya bırakılıyor, nemli bir süngerle tuz ve kirler temizleniyor.

Son aşamada ise bulaşık deterjanıyla yıkanan tepsi, tekrar kullanıma hazır hale geliyor.