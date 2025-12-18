Gaziantep'te su korkusunu aştı, 48 madalyayla zirveye yüzdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gaziantep’te okullarda yürütülen yetenek taraması sırasında keşfedilen doğuştan bedensel engelli genç sporcu Fatma Çoban, antrenörünün desteğiyle yendiği su korkusunun ardından yüzmede büyük başarılara imza attı. Henüz 16 yaşında olan Çoban, aralarında Türkiye şampiyonluklarının da bulunduğu 48 madalya kazandı.

YETENEK TARAMASI, HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Lütfiye ve Ercan Çoban çiftinin dört kızının en küçüğü olan Fatma Çoban’ın hayatı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “Yetenek Kaşifi Projesi” kapsamında antrenörlerin Şehit Tamer Cinpolat Ortaokulu’na gelmesiyle değişti. Yapılan taramada potansiyeli fark edilen Fatma, o güne kadar hiç suya girmemiş ve yüzmeden büyük korku duyan bir öğrenciydi.

İLK YARIŞTA 3 ALTIN MADALYA

Antrenörlerin yönlendirmesiyle yüzmeye başlayan Fatma Çoban, kısa sürede önemli gelişim gösterdi. İlk resmi yarışması için Konya’ya giden genç sporcu, büyük heyecan yaşamasına rağmen 3 altın madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

TÜRKİYE ŞAMPİYONLUKLARIYLA TAÇLANAN BAŞARI

Bugüne kadar çok sayıda ulusal müsabakada yarışan Fatma Çoban, 100 metre serbest branşında Giresun ve Sivas’ta düzenlenen organizasyonlarda iki kez Türkiye şampiyonu oldu. Toplamda 48 madalya kazanan genç yüzücü, gözünü şimdi milli takıma ve olimpiyatlara dikti.

"ARTIK ACIYARAK DEĞİL, TAKDİRLE BAKIYORLAR"

Fatma Çoban, yüzmenin hayatını tamamen değiştirdiğini söyledi. Yüzme antrenörü Elanur Atalay’ın kendisine büyük cesaret verdiğini vurgulayan Çoban, “Yüzmeden çok korkuyordum ama hocamın desteğiyle 2 ayda yüzmeyi öğrendim. İlk yarışta 3 altın madalya kazandım. Her yarışta emeğimin karşılığını almak için savaştım” dedi.

Öz güveninin arttığını dile getiren Çoban, “Artık insanlar acıyarak bakmak yerine ‘Bu kız başarmış’ diyor. Bu his çok güzel. Hedefim milli takıma girip olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek. Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK ENGEL KALPLERDE"

Engelli bireylere de seslenen genç sporcu, “Kimsenin ne dediğini önemsemeyin. En büyük engel fiziki değil, kalplerdeki engellerdir. Başararak bunların aşılabileceğine inanıyorum” diye konuştu.

ANTRENÖRÜNDEN TAM DESTEK

Büyükşehir Belediyesi yüzme antrenörü Elanur Atalay ise Fatma Çoban’la 2021 yılında proje kapsamında tanıştıklarını belirterek, “Su korkusu çok yüksekti ama onda hepimize ilham veren bir ışık gördük. Haftanın 6 günü, 4 yıldır aralıksız çalışıyoruz. Şimdi milli takımın kapısını çalıyoruz” dedi.

ANNENİN GURURU

Anne Lütfiye Çoban da kızının her başarısında duygulandığını dile getirerek, “Kendi ayakları üzerinde durabilmesi tarif edilemez bir mutluluk. Okulla sporu birlikte yürütüyor ve ikisinde de çok başarılı. Yüzmeyle birlikte özgüveni bambaşka bir noktaya geldi” ifadelerini kullandı.