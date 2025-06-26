Aşırı sıcaklar yerini sağanak yağışlara ve serin havaya bırakıyor

Türkiye'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava dalgası, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) beş günlük hava tahmini haritalarına göre pazar gününden itibaren yerini sağanak yağışlara ve belirgin bir sıcaklık düşüşüne bırakacak.

Bugün ve yarın ülke genelinde hakim olan az bulutlu ve güneşli hava, batı bölgelerinde etkili olacak yağışlarla birlikte değişecek.

GÜNEŞLİ HAVA YERİNİ YAĞMURA BIRAKIYOR

26 ve 27 Haziran'da Türkiye'nin büyük bölümünde sıcaklıkların 30-35 derece arasında seyredeceği ve güneşli bir havanın hakim olacağı görülüyor.

Ancak 28 Haziran Cumartesi'nden itibaren batı bölgeleri, özellikle Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de sağanak yağışların başlaması bekleniyor.

YER YER DOLU BEKLENİYOR

Pazar günü (29 Haziran) ise bu bölgelerde gök gürültülü sağanaklar ve yer yer dolu riski ön plana çıkıyor.

Haritalar; İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerde sıcaklıkların 10 dereceye varan düşüşle 25-27 dereceye gerileyeceğini gösteriyor.

10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Pazar günü Batı Anadolu ve Karadeniz'in doğusu kırmızı ve yeşil simgelerle işaretlenerek yoğun yağışların beklendiği bölgeler vurgulanıyor.

Özellikle İstanbul'da bugün 35 dereceye ulaşan sıcaklıklar, pazar günü 25 dereceye düşerken, İzmir'de de benzer bir serinleme öngörülüyor.

Bu düşüş, nem oranının azalmasıyla birlikte daha rahat bir hava sağlayacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıklar 35-40 derece civarında kalmaya devam edecek, ancak buralarda yağış beklenmiyor.

MGM, SU BASKINLARINA KARŞI UYARDI

Haritalarda kuzeyden esecek rüzgarların, özellikle Karadeniz ve İç Anadolu'da 30-50 km/saat hızlara ulaşabileceği belirtiliyor.

MGM, vatandaşları ani sıcaklık değişimlerine ve yağışa bağlı su baskınlarına karşı dikkatli olmaya çağırıyor.

Bu geçiş, yaz mevsiminin sert yüzünü yumuşatırken, serin ve yağışlı günlerin habercisi olacak.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

26 Haziran Perşembe:

27 Haziran Cuma:

28 Haziran Cumartesi:

29 Haziran Pazar:

30 Haziran Pazartesi: