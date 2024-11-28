İHA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri, binlerce canın yitmesine sebep oldu.

Tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu asrın felaketinin ardından açılan yaralar hala sarılmaya devam ediliyor.

Depreme Hatay'da yakalanan 21 yaşındaki Emre Yüksek de enkazdan 2 gün sonra kurtarılmış, tedavi sürecinde 2 bacağını kaybetmiş ve protez bacak takılmıştı.

PROTEZ BACAKLARIYLA HAYATA TUTUNDU

İlk takılan protezinde sorunlar yaşayan Yüksek'in diz kapağında kayma ve kalça kemiğinde çıkık olmuştu. Yüksek, hayırseverlerin destekleri sayesinde yeni protezine kavuştu.

Depremden sonra tanıştığı eşiyle geçen yıl evlenen Yüksek'in 2 ay önce de bir evladı oldu. Genç çift, el ele evlatlarıyla birlikte yürüyebilmenin mutluluğunu protez bacaklar sayesinde yaşadı.

"YAŞAM KALİTEM ARTTI"

Yeni protezi sayesinde yaşam kalitesinin ilk proteze göre arttığını ifade eden genç Yüksek, “İlk protezlerde bayağı bir sıkıntı yaşadım. Diz kapağımın kaymasına sebep oldu. Diz kapağımın kayması benim için kötü bir durumdu. Protezi yenileme hakkım olduğunu öğrendim. Protezi yenilemek amacıyla çıktığım yolda çoğu eş dost bana destek oldu.

Yeni protezimi taktım ve rahat yürüyebiliyorum araç da kullanabilirim. Yeni dizüstü olan protezde direnç vardı ve öncekinde yoktu. Yeni protezimle bisiklet sürebiliyorum. Yaşam kalitem ilk proteze göre daha fazla arttı. Beni gerçekten fazla rahatlattı.” dedi.

"EVLADIMI KUCAĞIMDA TAŞIYABİLİYORUM""

Yeni protezi sayesinde evladını kucağını alıp gezdirebildiğini söyleyen Yüksek, “Büyüklerin ellerinden öper, 2 aylık bir oğlum oldu. Yeni protez kullanışlı olduğu için oğlumu kucağımda taşıyabiliyorum. İlk protezle devam etseydim oğlumu kucağıma alıp taşıyamazdım ve dışarı çıkarıp gezdiremeyecektim. Yeni protezle rahat bir yürüyüş yapabiliyorum ve daha iyi bir hayata geçiş yaptım.” şeklinde konuştu.

"KOCAMLA EL ELE TUTUŞUP GEZMEK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Eşinin yeni protezleri sayesinde dışarda el ele gezebildiklerini dile getiren Nur Yüksek, “Depremden sonra 6 Ağustos'ta kocamla tanıştım. Zaman geçerken evlendik. 2 aylık yeni evladım oldu. Kocamın ilk protezi takıldığında rahatça gezemiyorduk ama yeni protez takıldıktan sonra rahatça dışarıda gezebiliyoruz. Kocamla el ele tutuşup gezmek çok güzel bir duygu ve bu şekilde tam bir aile olduk.” ifadelerini kullandı.