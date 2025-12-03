AVM'lerde restoranların üst katta olmasının ilginç nedeni!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Birden çok alışveriş merkezine gittiyseniz mutlaka fark etmişsinizdir ki; yemek restoranları hep en üst kattadır.

AVM'nin üst katı yemek katı olarak adlandırılır ve bu bilinçli bir tercihtir.

Ziyaretçilerin akışını yönlendirmekten mağaza dolaşım süresini artırmaya kadar pek çok detay bu planın parçası.

Gelin, AVM’lerde yeme-içme alanlarının neden hep en üst katta yer aldığını inceleyelim...

İNSAN TRAFİĞİ

AVM yönetimleri, ziyaretçilerin tüm mağazaları dolaşmasını ister. Yeme–içme alanı en üst kata konduğunda, insanlar yemek yemek için yukarı çıkarken alt katlardaki mağazaların önünden geçer. Bu da mağazalara daha fazla görünürlük ve doğal müşteri akışı sağlar.

ALIŞVERİŞ SÜRESİ

Yemek alanları en üstte olduğunda ziyaretçiler daha uzun süre AVM’de kalır. Yukarı çık, dolaş, yemek ye, tekrar gez derken ziyaret süresi uzar. Bu da AVM’lerin en büyük hedefidir: Daha uzun süre = Daha fazla alışveriş.

GÜRÜLTÜ VE KOKU

Yeme–içme bölgeleri kalabalık, gürültülü ve yoğun kokunun olduğu alanlardır. Bunların alt katlara yayılması istenmez. Bu nedenle; yemek kokuları VE kalabalık gürültüsü üst kattaki ortak alanda toplanır.

ALAN KAPASİTESİ

Yeme–içme alanları genelde daha geniş ve ferah tasarlanır. Üst katlar, mimarların daha büyük teras, daha fazla cam alan ve daha doğal ışık kullanmasına olanak tanır.

SİNEMA KEYFİ

Birçok AVM'de sinema ile yemek katı yan yanadır. Çünkü: film öncesi yemek, film sonrası kahve alışkanlığı vardır. Bu da iki alanın bir araya getirilmesini ve müşteri akışının kolaylaştırılmasını sağlar.