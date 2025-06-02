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Aydın çam fıstığına AB’den coğrafi işaret tescili

Aydın çam fıstığına AB’den coğrafi işaret tescili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın çam fıstığının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi. Böylece Aydın çam fıstığı, Türkiye’nin AB tescilli 33. ürünü oldu