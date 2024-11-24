Aydın'da 115 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi

İHA

Güvenlik güçlerinin suç ve suçluya yönelik başlattığı çalışmalar sürüyor.

Son olarak Aydın'da gerçekleştirilen çalışmada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığınca bandrolsüz tütün satışı yapan şahıslar için düğmeye basıldı.

ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU ELE GEÇİRİLDİ

Çine ilçesinde E.B. isimli şahsın iş yerinde bandrolsüz tütün satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Harekete geçen jandarma ekiplerince baskın düzenlendi.

İş yerinde yapılan adli aramada 156 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 67 bin adet boş makaron, 115 kilogram tütün ve 90 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi.

GÖZALTINDA

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli E.B. hakkında başlatılan adli ve idari süreç devam ediyor.