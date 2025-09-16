Aydın'da ayçiçeği tarlaları ilgi çekiyor

Aydın'ın Efeler ilçesi, ayçiçeği tarlalarıyla gündem oluyor.

Muğla kara yolu Efeler ilçesindeki üzerindeki ayçiçeği tarlaları, özellikle gün batımında manzarasıyla ilgi çekiyor.

Bölgeye gelenler, araçlarını yol kenarına park ederek tarlalara giriyor ve sevdikleriyle birlikte fotoğraf çektiriyor.

ATMOSFERİN TADINI ÇIKARIYORLAR

Sarı tonların hakim olduğu tarlalarda gün batımının keyfini çıkaran ziyaretçiler, hem manzaranın hem de doğal atmosferin tadını doyasıya yaşıyor.

İLGİ GÖRÜYOR

Bölgedeki ayçiçeği tarlalarının son günlerde yoğun ilgi görmeye devam ettiği belirtildi.