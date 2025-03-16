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İHA

Geçtiğimiz aylarda yurt genelinde etkili olan kar ve aşırı soğuklar çiftçileri, yeni yöntemler kullanmaya sevk etti.

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Fatih şahin hava sıcaklığının -12 dereceyi bulması üzerine bir tanesinin bile dayanamayacağını düşündüğü nektarin ağaçlarının üstüne su püskürtüp, dallarının buzlanmasını sağladı.

Havadan kar tanesi gibi görünen buzla kaplı bahçesinde 3 gün boyunca sistemi uyguladı. Zarar görüp görmeyeceği merakla beklenen ürünler bu yöntemle korundu.

ÜRÜNLERİN YÜZDE 80'İ KORUNDU

Taşova ilçesine bağlı Yerkozlu köyündeki 6,5 dekarlık bahçede inceleme yapan Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tomurcuklanan dalların yüzde 80'inin korunduğunu belirledi.

"AĞAÇLARI DONDURMASAYDIK MEYVE ALAMAYACAKTIK"

Çeşidi nedeniyle erken uyanan nektarin tomurcuğunun buzun içerisinde durmasıyla dışarıdaki -12 dereceye ulaşan aşırı soğuğu hissetmediğini belirten Şahin, "Ağaçları dondurmasaydık meyve alamayacaktık. Ürünümüzü yüzde 80 oranında korumayı başardık." dedi.

"ÇİÇEKLER BEKLEDİĞİMİZİN ÜSTÜNDE SAĞLIKLI"

Hava sıcaklığının gündüzün -6'ları bulduğu o günlerde tedbir alınmaması halinde nektarin ağaçlarının bir tanesinin bile çiçek açamayacağının beklendiğini anlatan Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, "Dondurma yoluyla dondan koruma sistemi sayesinde çiçeklerin beklediğimizin de üstünde yüzde 80'inin sağlıklı olduğunu gördük." diye konuştu.

"SONUCU MERAKLA BEKLENİYORDU"

Havadan kar tanesi gibi görünen buzla kaplı bahçeye uzaktan bakanların çiçek açmış sandığını hatırlatan Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci ise, "Ağaçların tamamı buz kristali gibiydi. Bu ağaçların kuruyacağını bile söyleyenler oldu. Sonucu merakla bekleniyordu." şeklinde konuştu