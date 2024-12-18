Aydın'da evlatlık verdiği kızlarını arıyor: Özür dilemek istiyorum

İHA

Konya’dan Aydın’ın Germencik ilçesine çalışmaya gelen Lütfü Baysal, 50 yıl önce burada tanıştığı Gülşen Baysal ile hayatını birleştirdi.

Baysal çiftinin bu evlilikten üç çocuğu dünyaya geldi.

Ancak maddi sıkıntılar yaşayan çift, iki kız çocuklarını akrabaları aracılığıyla İzmir’deki tanımadığı ailelere evlatlık olarak verdi.

26 YIL ÖNCE EVLATLIK VERDİĞİ KIZLARINI ARIYOR

Çocuklarının evlatlık verilmesinin ardından eşinden boşanan Lütfü Baysal, üç sene sonra tekrar evlenerek yeni hayatına başladı.

Eski eşi 7 ay önce vefat eden Lütfü Baysal, 26 yıl önce evlatlık verdiği kızlarını aramaya başladı.

"ONLARDAN ÖZÜR DİLEMEK İSTİYORUM"

Baysal, o zaman adlarını Elif ve Ece olarak koyduğu kızlarına ulaşmaya çalışarak, “Kızlarımı bulmak istiyorum. Onlara bir an önce ulaşıp yaşananları anlatmak istiyorum. Onlardan özür dilemek istiyorum. Beni affetsinler, ölmeden önce onları bir kez olsun görmek istiyorum” diye konuştu.