Aydın'da hasadı başladı, fiyatı altın değerinde! Çiftçiler bayram ediyor Aydın'ın güneşle kucaklaştığı günlerde, tarlalar bamya bereketiyle dolmaya başladı! Yeşil altın olarak da bilinen bamyanın hasadı başladı. Bu sene çiftçiler yüzlerini güldüren bir sezon yaşıyor.

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Ege'nin bereketli topraklarında, yeşil altın olarak anılan bamya, Aydın'ın Koçarlı ilçesinde hasat mevsimine girdi.

Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte, Koçarlı'nın Büyükdere Mahallesi'nde bamya toplama çalışmaları hız kazandı.

Bölgedeki üreticilerden Yücel Yüce, bamyanın sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda istihdam kaynağı olarak da önemli bir rol oynadığını vurguluyor.

Sezonun başlangıcında kilosu toptan 150 TL'ye satılan bamyanın fiyatları, üreticileri mutlu ediyor.

Yüce, bu yılki hasattan oldukça umutlu olduklarını ve bereketli bir sezon geçireceklerine inandıklarını dile getiriyor.

1000 TL'ye işçi bulunamıyor

İşçi bulmakta zorluk çektiklerini dile getiren Yüce, “Topraklarımız verimli ve tarım ürünleri iyi kazandırıyor. Ancak, en büyük sıkıntımız çalışacak insan bulamamak. Bir yanda insanlar işsizlikten şikayet ederken, diğer yanda tarım sektöründe çalışacak işçi bulmakta zorlanıyoruz. Günlük 800-1000 TL yevmiye veriyoruz. Bamya toplama işi sabah erken saatlerde başlayıp, hava ısınınca sona eriyor. Yine de işçi bulmakta zorlanıyoruz.” dedi.

Ayrıca bu yılki sezondan mutlu olduklarını dile getiren Yüce, “Pek çok üründe iri mahsuller rağbet görürken, bamyada küçük olanı daha kıymetli oluyor. Şu anda turfanda olduğu için toptan kilosu 110-150 TL arasında satılıyor. Önümüzdeki günlerde bu fiyat düşebilir ama şimdilik sezondan umutluyuz.” dedi.