Aydın'da sarmaşık otu köylünün geçim kapısı oldu

İHA

Ege’nin bereketli topraklarında baharın habercisi olarak bilinen sarmaşık otu, Aydınlı köylüler için adeta doğal bir geçim kaynağına dönüştü.

Dağlardan özenle toplanan bu ot, şehirde hem sofralara şifa taşıyor hem de kırsalda yaşayan yüzlerce ailenin bütçesine katkı sağlıyor.

Özellikle bahar aylarında hareketlenen sarmaşık mesaisi, her gün taze ürünle pazara çıkan köylülerin umut kapısı haline geldi.

KÖYDE TOPLANIP ŞEHİRLERE SATILIYOR

Aydın'da her bahar sezonunda önemli bir sektör haline gelen sarmaşık otu, her gün dağlardan binlerce bağ toplanıp şehirlerde tüketime sunuluyor.

Aydın ve çevresinde çocukluğundan bu yana sezonunda sarmaşıkları toplayıp, şehir merkezlerindeki manavlara satan Ramazan Çapar, bölgenin bu otu sayesinde binlerce kişinin ekmek yediğini belirtti.

"BOLLAŞINCA FİYATI DÜŞER"

‘Aydın'ın nimeti' olarak isimlendirdiği bu otlar sayesinde yediden yetmişe ihtiyacı olan herkesin para kazandığını belirten Çapar, "Bu yıl kuraklık nedeniyle Ramazan Bayramı'na kadar sarmaşık kıt idi. Bu nedenle bağının fiyatı tüketiciye 100 TL'ye kadar ulaştı.

Çok şükür 5 gündür Ege Bölgesi yağışlı. Önümüzdeki günlerde sarmaşıkların bolca çıkacağını umuyoruz. Bollaşınca fiyatı düşer ama daha çok toplanabildiği için herkesin kazancı da artar." diye konuştu.

"HER GÜN TOPLANIYOR HER GÜN SATILIYOR"

Aydın'ın Germencik ilçesi ile Nazilli İlçesi dahil bu arada kalan havzada dağlarda her bahar mevsimi kendiliğinden yetişen bu otların mevsimin durumuna göre 2 -3 aylık bir ömür olduğunu belirten Ramazan Çapar, "Germencik'in Efeler, Köşk, Sultanhisar, Koçarlı, Nazilli'nin köylerinde sağlığı ve vakti müsait olan pek çok kişi sezonunda her gün sarmaşık toplar.

Bağ yapılarak satışa sunulan bu otlar her gün toptancılar tarafından köylerden toplanıp şehir merkezlerinde satışa sunuluyor. Toplarken verilen emek dışında hiçbir maliyeti olmayan sarmaşık toplayana para, yiyene şifa kazandırır." diye konuştu.