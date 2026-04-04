Buzdolabına tuz koyanlar bu sorunu bir daha yaşamıyor

Tuz sadece yemeklere lezzet katmakla kalmıyor, vücudumuzun sıvı dengesinden sinir sistemine kadar hayati bir rol üstleniyor.

Ancak tuzun hünerleri mutfak tezgahıyla sınırlı değil. Zorlu yağ lekelerinden kararmış fırın tepsilerine kadar temizlikte mucizeler yaratan bu doğal güç, şimdilerde buzdolabı raflarındaki yerini almaya başladı.

Peki, son günlerde neden herkes buzdolabının bir köşesine bir kase tuz yerleştiriyor?

BUZDOLABINA TUZ KOYMANIN ŞAŞIRTICI ETKİLERİ

Doğal bir nem emici olan tuz, buzdolabının içindeki fazla nemi emerek baharatlarda topaklanmayı önlüyor ve küf ile bakteri oluşum riskini azaltıyor.

Ayrıca balık, peynir veya soğan gibi kokulu yiyeceklerin yaydığı kötü kokuları da tutarak havayı temizliyor.

Bu sayede meyve, sebze ve diğer neme duyarlı gıdaların daha uzun süre taze kalması sağlanabiliyor.