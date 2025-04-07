Baba-kız trafik polisi ikilisi Afyonkarahisar trafiğini düzenliyor

AA & Ensonhaber

Mesleğe adım attığı günden bu yana tam 29 yılı geride bırakan 50 yaşındaki Komiser Berkan Akkoyun, Türkiye’nin dört bir yanında görev yaptıktan sonra, 2019 yılında yolu Afyonkarahisar’a düştü. Bu tayin, onun için sadece bir şehir değişikliği değil, aynı zamanda kızının yanında görev yapacağı yepyeni bir başlangıçtı. Çünkü kızı Hilal Sena Şahin de onun izinden giderek trafik polisi olmuştu ve beş yıldır Afyonkarahisar'da görev yapıyordu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünde komiser olarak çalışan Akkoyun, şimdi kızıyla birlikte aynı safta görev yapıyor. Tecrübeyle gençliğin, babayla kızın yan yana geldiği bu tablo, hem aile bağlarını güçlendiriyor hem de mesleğe dair örnek bir hikaye sunuyor.

"29 YILDIR GURURLA TAİIDIĞIM ÜNİFORMAYI ŞİMDİ KIZIMLA PAYLAŞIYORUM"

Polisliğe lise yıllarından beri büyük bir ilgi duyduğunu söyleyen Berkan Akkoyun, yılların birikimini artık kızına aktarmaktan gurur duyduğunu ifade ediyor:

Polislik benim için bir meslekten fazlası, bir yaşam biçimi oldu. Kızım Hilal de benim teşvikimle bu mesleğe yöneldi. Yedi yıl önce mesleğe Afyonkarahisar’da başladı. Altı yıl önce ben de buraya atanınca birlikte görev yapmaya başladık. Aynı üniformayı paylaşmak, aynı sorumluluğu üstlenmek çok farklı bir duygu. Tereddüt ettiği durumlarda konuşuyoruz, tecrübemi aktarıyorum. Küçük kızım da şimdiden 'Ben de polis olacağım' diyor. Nasibindeyse, onun da yolunu açarız.

"BABAMLA AYNI SAFTA OLMAK GURUR VERİCİ"

Hilal Sena Şahin ise çocuk yaşlarda babasının üniformasına özenerek başladığı bu yolculukta, bugün onunla birlikte aynı ekipte görev yapmanın tarif edilemez bir mutluluk olduğunu söylüyor:

Polis olmak hep hayalimdi. Babamın mesleğine duyduğu saygı ve özveri beni çok etkiledi. Polislik sınavını kazandığımda babam benden çok sevindi. Yedi yıldır trafik polisi olarak çalışıyorum. Babamla birlikte görev yapıyor olmak bana güç veriyor. Ayrıca eşim de polis. Aile boyu bu mesleğe gönül verdik diyebilirim. Görenler ilk başta şaşırıyor, ama ardından çok takdir ediyorlar. İleride uluslararası görevlerde bulunmak, ülkemizi yurt dışında temsil etmek istiyorum.

"SADECE GÖREV DEĞİL, BİR NESİLDEN DİĞERİ NE AKTARILAN VATAN SEVGİSİ"

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Yanık da baba-kızın bu örnek birlikteliğine dikkat çekerek, polisliğin yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda bir gönül işi olduğunun altını çizdi: