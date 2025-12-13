Bafa Gölü'nde doğal yaşam, yağışlarla yeniden canlanıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Muğla’nın Milas ve Aydın’ın Söke ilçeleri arasında bulunan Bafa Gölü, yaz aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle kritik seviyelere gerileyen su düzeyinin ardından son yağışlarla yeniden canlanma sürecine girdi. Büyük Menderes Nehri’nden yapılan kontrollü su salımıyla birlikte gölün çekilen alanlarında toparlanma gözle görülür hale geldi.

ULUSLARARASI ÖNEME SAHİP BİR SULAK ALAN

Eşsiz doğal güzellikleri, zengin biyolojik çeşitliliği ve çevresindeki tarihi dokusuyla bilinen Bafa Gölü, uluslararası öneme sahip sulak alanlar arasında yer alıyor. Aralarında nesli tehlike altındaki türlerin de bulunduğu 261 kuş türüne ev sahipliği yapan gölde, kurak dönemde yaklaşık 40 metreye varan su çekilmesi yaşanmıştı.

KOKU GİTTİ, SU BERRAKLAŞTI

Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte gölde oluşan kötü kokuların ortadan kalktığı, yosun ve balçık birikintilerinin azaldığı belirtildi. Temizlenen suyla birlikte ekosistemin kendini yenilemeye başladığı, balık ve kuş hareketliliğinin arttığı gözlendi.

GÖÇMEN KUŞLAR GERİ DÖNDÜ

Kurak alanların yeniden suyla buluşması, Bafa Gölü’nü mesken tutan göçmen kuşlar için de adeta hayat kaynağı oldu. Son yağışların ardından gölde çok sayıda kuş türü yeniden görülmeye başlandı. Artan kuş popülasyonu, göl ekosisteminin iyileştiğinin en önemli göstergeleri arasında yer alıyor.

"BU SÜREÇ BİR REHABİLİTASYON DÖNEMİ"

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Bafa Gölü’nün yaklaşık 70 kilometrekarelik yüzey alanıyla onlarca kuş türüne ev sahipliği yaptığını söyledi. Son yıllarda yaşanan kuraklığın göller üzerinde ciddi etkiler oluşturduğuna dikkat çeken Özçelik, Bafa Gölü’nün Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından acil eylem planı kapsamına alınan alanlardan biri olduğunu belirtti.

"KİRLİLİK AZALDI, KUŞ POPÜLASYONU ARTTI"

Sonbaharda Büyük Menderes Nehri’nden su verilmeye başlanmasıyla gölün yavaş yavaş canlandığını vurgulayan Özçelik, süreci toparlanma ve rehabilitasyon dönemi olarak değerlendirdi. Özçelik, “Geldiğimiz noktada göldeki kokuların ortadan kalktığını ve suyun berraklaştığını görüyoruz. Göçmen kuş popülasyonunda ciddi bir artış var. Burası kuşların önemli uğrak noktalarından biri. Kirliliğin azalmasıyla birlikte doğal denge de yeniden kuruluyor” dedi.

DOĞA KENDİNİ YENİLİYOR

Doç. Dr. Özçelik, insan faaliyetlerinin azaltılması ve doğru su yönetimiyle doğanın kendini yenileyebildiğinin Bafa Gölü’nde net şekilde görüldüğünü ifade ederek, yağışların devam etmesi halinde su seviyesinin daha da yükselebileceğini söyledi.

FOTOĞRAFÇILARIN VE BALIKÇILARIN GÖZDESİ

Kuş cenneti olarak anılan Bafa Gölü, balıkçıların yanı sıra doğa ve kuş fotoğrafçılığı yapan amatör ve profesyonel fotoğrafçıların da uğrak noktaları arasında bulunuyor. Yeniden canlanan doğal yaşam, bölgeye olan ilgiyi her geçen gün artırıyor.