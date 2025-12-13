Kars’ta besicilerin zorlu kış mesaisi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kars’ta günlerdir aralıksız devam eden kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı köylerde yaşamı zorlaştırdı. Kent genelinde köyler karla kaplanırken, bazı bölgelerde kar kalınlığı 50 santimetreyi aştı.

YÜKSEK RAKIMDA ZORLU MESAİ

Susuz ilçesine bağlı, yaklaşık 2 bin rakımdaki Gölbaşı köyünde kar yağışının ardından besiciler için yoğun kış mesaisi başladı. Yaklaşık bir haftadır hayvanlarını dışarıda yemlemek zorunda kalan besiciler, soğuk ve karla mücadele ediyor.

KOYUNLAR KAR ÜZERİNDE YEMLENİYOR

Koyunların kalabalık olması nedeniyle ahırlarda yemleme yapamayan besiciler, hayvanlarını kar üzerinde besliyor. Kış şartlarında hem hayvanların bakımını yapmak hem de yem ve su ihtiyaçlarını karşılamak, besiciler için büyük emek gerektiriyor.

"ZOR AMA SEVEREK YAPIYORUZ"

Besicilerden Gülabi Karslı, kış aylarında hayvan bakımının oldukça zor olduğunu belirterek, buna rağmen işini severek yaptığını söyledi. Karslı, “Yaklaşık bir haftadır yoğun kar yağıyor. Koyunlarımızı ahırlara aldık ancak yemlemeyi dışarıda yapıyoruz. Şu an ot veriyoruz, doğumlar başladıktan sonra arpa ve saman vermeye başlıyoruz. Kış boyunca yem ve suyu dışarıda veriyoruz. 100 koyunum var. Küçükbaş hayvancılık zor ama zevkli bir iş. Nisan ayına kadar bu şekilde devam ediyoruz” diye konuştu.