Fotokapanlar kaydetti: Kızıl geyiklerin su başındaki dansı büyüledi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), yaban hayatını izlemek ve kayıt altına almak amacıyla Türkiye’nin farklı noktalarına yerleştirdiği fotokapanlarla dikkat çekici görüntüler elde etmeyi sürdürüyor. Son kayıtlarda, kızıl geyiklerin su birikintisi çevresindeki anları öne çıktı.

GEYİKLERİN SU BAŞINDA DANSI

Fotokapanlara yansıyan görüntülerde, bir araya gelen çok sayıda kızıl geyiğin su birikintisi içinde ve çevresinde yaptığı hareketler, adeta dans ediyormuş izlenimi verdi. Geyiklerin suya yansıyan siluetleri görsel bir şölen oluşturdu.

"DOĞA BAZEN ŞAŞIRTIR"

DKMP’nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülere ilişkin yapılan açıklamada, “Doğa bazen şaşırtır. Fotokapanlarımıza yansıyan bu anlar, yaban hayatının ne kadar büyüleyici ve eşsiz olduğunu bir kez daha ortaya koydu” ifadelerine yer verildi.

YABAN HAYATININ SESSİZ TANIKLARI

Yetkililer, fotokapanların doğaya zarar vermeden yapılan gözlemler açısından büyük önem taşıdığını belirterek, bu tür görüntülerin doğal yaşamın korunmasına yönelik farkındalığı artırdığını vurguladı.