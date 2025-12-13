Erciyes'te sezon hazırlığı: Pistler suni karla besleniyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İç Anadolu’nun 3 bin 917 rakımlı en yüksek dağı olan Erciyes’te kar yağışının gecikmesi, kayak sezonu hazırlıklarını suni karlama çalışmalarına yöneltti. Geçen yıl 30 Kasım’da açılan sezon, bu yıl kuraklık nedeniyle henüz başlayamazken, pistlerin hazır hale getirilmesi için yoğun mesai yapılıyor.

PİSTLER GECE GÜNDÜZ KARLANIYOR

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olan Erciyes Kayak Merkezi’nde, uygun hava koşullarının oluşmasıyla birlikte suni karlama çalışmaları hem gündüz hem de gece aralıksız sürdürülüyor. Develi, Hacılar, Tekir ve Hisarcık bölgelerinde kurulu 154 karlama makinesi, pistlerin kayak için elverişli hale gelmesini sağlıyor.

DAYANIKLI VE UZUN ÖMÜRLÜ PİSTLER

Suni kar sayesinde pistlerde daha yüksek donma avantajı elde edilirken, oluşturulan dayanıklı zeminle kayak sezonunun ilkbaharın sonlarına kadar uzatılması hedefleniyor. Merkezde bulunan iki gölet, suni karlama çalışmalarında aktif olarak kullanılıyor.

"24 SAAT KAR ÜRETİMİ YAPIYORUZ"

Erciyes Kayak Merkezi Yapay Karlama Bölüm Şefi Murat Saylan, suni karlama ile sezon hazırlıklarının sürdüğünü belirtti. Pistlerin yaklaşık yüzde 60’ının suni karla hazır hale getirildiğini ifade eden Saylan, “154 makinemizle saatte yaklaşık 9 bin metreküp kar üretiyoruz. Hava sıcaklığı sıfırın altında 2,5 dereceye düştüğünde makineler devreye giriyor. Sıcaklık düştükçe üretim kapasitemiz artıyor” dedi.

Türkiye’deki en büyük suni karlama sisteminin Erciyes’te bulunduğunu vurgulayan Saylan, sezonu en kısa sürede açmayı planladıklarını sözlerine ekledi.