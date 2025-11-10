Bahçıvanlar kasım ayında bahçeye muz koyuyor: İşte sebebi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sıcaklıklar düşmeye başladığında bahçeler, kış mevsimine hazırlanmak için ekstra bakıma ihtiyaç duyar.

Bitkilerinizin sağlıklı büyümesini ve çimlerinizin tüm yıl boyunca canlı ve yeşil görünmesini istiyorsanız, doğru gübreleme oldukça önemlidir.

Çoğu zaman pahalı gübreler ve toprak güçlendiriciler kullanılırken, aslında basit ev yapımı çözümlerle hem tasarruf edilebilir, hem de doğaya katkı sağlanabilir.

Bu Kasım ayında bahçenize destek olmak için bahçenize bir muz bırakın. Sebebi şaşırtacak…

BAHÇEYE DOĞAL GÜBRE

Muz kabukları, çimlerden çiçekli bitkilere, meyve ağaçlarından sebzelere kadar tüm bitkiler için zengin bir toprak gübresi görevi görebiliyor.

İçerdikleri potasyum, sodyum, magnezyum ve kalsiyum sayesinde bitkilerinizin sağlıklı büyümesine doğrudan katkı sağlıyor.

Bahçıvan David Denyer’e göre muz kabukları, çiçekli bitkilerde besin hareketini destekliyor ve su düzenlemesini iyileştiriyor.

Denyer, “Muz kabuklarınızı birkaç saat düşük sıcaklıkta pişirin, ardından karıştırın veya ince bir toz haline getirin. Dahlias, calendula veya cosmos gibi bitkilerde fark yaratacak yavaş, sabit bir besin salınımı sağlar” diyor.

Kompost kullanımı da muz kabuklarını değerlendirmek için harika bir yöntem. Muz kabukları, kuru yapraklar, talaş ve karton gibi malzemelerle birlikte katmanlanabilir. Her hafta karıştırarak hava almasını sağlamak, zamanla besin açısından zengin ve sağlıklı bir kompost elde etmenizi sağlıyor.

Eğer kabukları hemen kullanmak istemiyorsanız, dondurucuda saklamak da kötü kokuların önüne geçiyor. Brian McDaid, “Kompost yapmaya hazır olana kadar muz kabuklarını belirlenmiş bir yerde dondurucuda saklayın, böylece mutfakta hoş olmayan kokular oluşmaz” diyor.

Evde kompost yapmayı denemek hem çevreye katkı sağlıyor hem de bitkilerinize sağlıklı bir kış desteği sunuyor. Bir dahaki sefere muz yediğinizde, kabuklarını saklamayı ve bahçenize doğal bir gübre olarak kazandırmayı unutmayın.