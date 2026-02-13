Balık Bu Saatte Vuruyor! İşte Oltanın En Bereketli Zamanı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Balık tutmaya merak salanların en çok merak ettiği sorulardan biri, oltanın suyla buluşması için en doğru zamanın hangisi olduğu.

Kimi sabahın ilk ışıklarını bekliyor, kimi gün batımını tercih ediyor.

Ancak deneyimli balıkçılar, verimli bir av için saat seçiminin sanılandan çok daha kritik olduğuna dikkat çekiyor.

Su sıcaklığı, ışık seviyesi ve balıkların beslenme alışkanlıkları belirli zaman dilimlerinde daha yoğun hareketliliğe yol açarken, doğru saatte atılan olta boş dönmüyor.

Peki balık tutmak için en uygun saat hangisi? İşte av verimini artıran o zaman dilimleri...

SABAHIN İLK IŞIKLARI

En verimli zaman dilimi genellikle gün doğumundan 1 saat önce başlayıp, doğumdan sonraki 1–2 saatlik süreçtir.

Bu saatlerde su daha serindir ve oksijen oranı yüksektir.

Küçük balıklar yüzeye yaklaşır. Büyük balıklar beslenmek için kıyıya sokulur. Bu nedenle özellikle kıyıdan avlananlar için sabah erken saatler büyük avantaj sağlar.

GÜN BATIMI

Sabah kadar etkili bir diğer zaman dilimi ise gün batımına yakın saatlerdir.

Güneş alçaldıkça ışık azalır ve balıklar daha rahat hareket eder.

Levrek, lüfer ve çupra gibi türlerde akşam saatleri oldukça verimli geçebilir.