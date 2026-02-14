Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Rize’de start aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından düzenlenen Gençler ve Büyükler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası, Rize’nin Güneysu ilçesindeki Handüzü Yaylası’nda gerçekleştirildi. U16, U18, U20 ve U21+ kategorilerinde toplam 70 sporcu, hız ve uzun mesafe disiplinlerinde kıyasıya mücadele etti.

KARLA KAPLI PARKURDA NEFES KESEN MÜCADELE

Güneysu ilçesinde bulunan Handüzü Yaylası’nda oluşturulan parkurlarda yarışan sporcular, karla kaplı yamaçları tırmanarak ardından kayakla en kısa sürede bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştı.

Zorlu parkurda zaman zaman güçlük yaşayan sporcular, zirve kupası için yoğun efor sarf etti. Organizasyonda erkek ve kadın sporcular iki ayrı stilde yarıştı.

"KIŞ BOYUNCA ŞAMPİYONALARA DEVAM EDECEĞİZ"

Rize Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Öztürk, Handüzü Yaylası’nın spor turizmi açısından büyük potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz hafta aynı bölgede Kar Motoru Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Öztürk, “Destinasyon ve spor turizmi açısından mükemmel bir yer. Kış boyunca şampiyonalara devam edeceğiz. Bu organizasyonlar bölgenin tanıtımına büyük katkı sağlayacak” dedi.

Öztürk ayrıca, bölgenin Türkiye’de ilk kar düşen noktalardan biri olduğunu ve kar kalınlığının 2,5-3 metreyi bulduğunu, kar örtüsünün ise haziran ayına kadar kalabildiğini ifade etti.

52 YAŞINDA İLK YARIŞ HEYECANI

Şampiyonaya Ankara’dan katılan 52 yaşındaki Canan Kabakçı, genç sporcularla birlikte yarışmanın kendisi için özel bir deneyim olduğunu söyledi.

Yaklaşık 15 yıldır amatör olarak kayak yaptığını belirten Kabakçı, “Yarışmacı olarak ilk kez bu heyecanı yaşıyorum. Sonuçtan çok bu atmosferin parçası olmak benim için önemliydi” diye konuştu. Kabakçı, bugüne kadar Ergan, Erciyes, Davraz ve Ilgaz kayak merkezlerinde kaydığını dile getirdi.

"HİÇBİR ŞEYİN YAŞI YOK"

Yarışmaya katılan 41 yaşındaki Zehra Yıldız ise sporun yaşı olmadığını vurgulayarak, “Genç sporcularla yarışıyoruz ama burada rekabetten çok dayanışma var. Rize’nin doğasına hayranım. İnsan, yaşı ne olursa olsun hobilerine zaman ayırmalı” ifadelerini kullandı.

Handüzü Yaylası’ndaki organizasyonun, bölgenin spor turizmi vizyonuna katkı sunması ve önümüzdeki yıllarda da devam etmesi hedefleniyor.